В новый санкционный список Евросоюза попал зампред Госсовета РТ Юрий Камалтынов
Официально утвержденный накануне седьмой пакет санкцией Европейского Союза вводит ограничительные меры против заместителя Председателя Государственного Совета Татарстана, руководителя фракции «Единая Россия» Юрия Камалтынова.
Всего в новом пакете санкций ЕС предусмотрено применение рестрикций против 48 физических лиц и семи организаций. Ограничительные меры введены против Сбербанка, Россотрудничества, мотоклуба «Ночные волки», движения «Юнармия» и НПО «Квант», а также против фонда «Русский мир» и Фонда общественной дипломатии Александра Горчакова.
Кроме того, под санкции попали первый вице-премьер России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, депутат Государственной Думы Адам Делимханов, детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург), бывший генеральный прокурор, а ныне постпред Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Помимо этого, как ранее сообщал «Татар-информ», седьмой пакет санкций Евросоюза включает запрет на торговлю золотом и расширение списка товаров двойного назначения, запрещенных к ввозу. При этом он не содержит новых ограничений против энергетического сектора.
Масштабные санкции против России страны Запада стали вводить после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине.