В Общественной палате РФ прокомментировали ситуацию с детьми — переселенцами из Донбасса

Дети из Луганской и Донецкой народных республик должны продолжить учебу в России. Об этом заявил заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, передает РАПСИ.

«В дальнейшем возможно для размещения людей использовать сеть санаториев, например, в Крыму. Еще очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей», — сказал Пожигайло, комментируя результаты опроса ВЦИОМ о готовности россиян принять переселенцев из Донецкой и Луганской республик.

При этом в качестве возможных мест для организации учебы общественник упомянул «Артек», «Орленок», «Сириус» и другие лагеря.

Пожигайло также сам выразил желание лично помочь переселенцам. «У нашей семьи есть дача в Плесе на Волге, и мы готовы разместить семью в этом доме», — пояснил он, уточнив, что люди могут обратиться к нему через редакцию агентства.

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 78% респондентов поддержали размещение в России переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Власти остававшихся на тот момент непризнанными республик Донбасса 18 февраля приняли решение об эвакуации части жителей под предлогом усиления обстрелов. Президент РФ Владимир Путин поручил перечислить по 10 тыс. рублей всем переселенцам.

Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Правительству РТ проработать вопрос оказания помощи переселенцам Донецкой и Луганской республик. Для них определены шесть пунктов временного размещения.

Накануне, 21 февраля, Президент России подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.