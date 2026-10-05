В Общественной палате РФ предложили сделать майские праздники непрерывными

Май 2026 года

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Майские праздники следует сделать непрерывными за счет части праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб, передает ТАСС.

Необходимость непрерывных весенних праздников общественник объяснил тем, что в будние дни между Первомаем и Днем Победы взрослые россияне всё равно зачастую берут отгулы и отпуска за свой счет, а школьники прогуливают занятия.

«Все-таки за счет каких-то праздников: может быть, февральских, ноябрьских, мартовских – сделать майские, как и январские, непрерывными. Это была бы хорошая идея, фактически отпуск», – предложил Гриб.

При этом заместитель секретаря Общественной палаты РФ сделал акцент на том, что перерывы между праздничными днями не дадут толком спланировать отдых. «Когда два дня отдыха, два дня работы, потом опять отдых – это ни туда, ни сюда <...>», – констатировал он.

В мае 2027 года россияне будут отдыхать с 1-го по 3-е число и с 8-го по 10-е. В результате в этом месяце их ждут две короткие рабочие недели – с 4 по 7 и с 11 по 14 мая. Всего же жителей России в следующем году ожидает семь сокращенных рабочих недель.