Трехдневная рабочая неделя с двумя короткими днями будет в ноябре в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ноябре жителей Татарстана ожидает наиболее короткая рабочая неделя за весь 2026 год. Она продлится всего три дня, причем два из них будут иметь сокращенную продолжительность. Подробнее о том, когда в ноябре татарстанцы будут отдыхать – в материале «Татар-информа».

Период с 2 по 8 ноября станет для работающих по пятидневному графику особенно коротким. На работу татарстанцам предстоит выйти 2, 3 и 5 ноября. При этом 3 ноября рабочий день будет сокращен на один час в связи с тем, что он предшествует Дню народного единства, который отмечается 4 ноября.

Еще один сокращенный день придется на 5 ноября, поскольку он накануне Дня Конституции Республики Татарстан, который приходится на 6 ноября. Следом жителей республики ждут выходные — 7 и 8 ноября, выпадающие на субботу и воскресенье.

Таким образом, ноябрьская рабочая неделя станет самой короткой в 2026 году: из пяти календарных дней, которые могли бы быть рабочими, трудиться придется только три.

В целом при пятидневной рабочей неделе в 2026 году в Татарстане насчитывается 244 рабочих дня. Еще 121 день приходится на выходные и праздничные дни.