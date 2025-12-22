В обновленное медресе Альметьевска приезжают учиться студенты из соседних регионов РФ

Фото: официальный сайт Раиса РТ Рустама Минниханова

В недавно обновленном силами «Татнефти» исламском медресе Альметьевска учатся студенты не только из Республики Татарстан. За знаниями сюда едут молодые люди и из соседних регионов страны.

Сегодня здесь обучаются 550 человек, включая 150 студентов дневного отделения и 94 студентки женского отделения. Среди них — уроженцы Пензенской и Рязанской областей, Татарстана, Удмуртии и Чувашии.

Здание ранее принадлежало нормативно-исследовательской станции «Татнефти». Компания передала его медресе в пользование, взяв на себя финансирование и организацию полномасштабной реконструкции. Работы продолжались семь месяцев.

Напомним, сегодня во время рабочей поездки в Альметьевский район Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил в Альметьевске новый перинатальный центр и медресе имени Фахреддина.