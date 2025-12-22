Минниханов в Альметьевске осмотрел новый перинатальный центр

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Закамье осмотрел новый перинатальный центр в Альметьевске, рассчитанный на 3,5 тыс. родов в год, и принял участие в церемонии открытия. Руководитель республики рассказал об этом на своих страницах в социальных сетях.

По словам Раиса РТ, в перинатальном центре имеются шесть индивидуальных родзалов, четыре операционные, палаты совместного пребывания «Мать и дитя» и комфортные зоны ожидания.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

«Центр обеспечивает полный цикл медицинского обслуживания для жителей Юго-Востока нашей республики, от планирования беременности и репродуктивных технологий до выхаживания сложных новорожденных и ЭКО!» – написал Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере MAX.

Раис РТ также отметил, что перинатальный центр будет обслуживать все Закамье – к нему уже прикреплено около 110 тыс. женщин, проживающих в этой части республики. Помимо прочего, здесь можно пройти генетические обследования, которые заранее способствуют предотвращению болезней.

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

«Бу үзәктә туган балаларга, аларның әти-әниләренә, якыннарына бәхетле һәм исән-имин тормыш телим! (в переводе с татарского – „Желаю счастливой и благополучной жизни детям, родившимся в этом центре, их родителям и близким!“)» – подчеркнул Рустам Минниханов.

Посетившие медцентр представители руководства республики «также воспользовались случаем и поздравили семью Зариповых с выпиской дочки – Ясмины», добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Как сообщает пресс-служба Раиса РТ, Рустам Минниханов в своей речи на церемонии открытия заявил, что «сегодня – знаковое событие не только для Альметьевска, но и для всей нашей республики».

«Таких современных перинатальных центров даже во всей нашей стране не так много. В Альметьевске – нашей нефтяной столице – строятся образовательные центры, школы, много спортивных объектов. Сегодня – фокус в сторону здравоохранения. В проект вложено более 6 млрд рублей. Главное пожелание коллективу перинатального центра – быть самыми лучшими, и чтобы у нас рождалось много детей», – заметил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По мнению Раиса Татарстана, и для будущих матерей появление подобного центра станет стимулом для рождения детей. «Пусть благодаря этому объекту демографическая ситуация станет положительной», - высказал пожелание он.

Кроме того, Рустам Минниханов поблагодарил проектировщиков, строителей и медицинских специалистов, «которые поверили в Альметьевск и переезжают сюда». По его оценке, укомплектованность нового перинатального центра уже достигает 70%.

Перинатальный центр построен по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Впервые в Татарстане за пределами Казани установлена гибридная операционная, которая позволяет проводить хирургические вмешательства с одновременной визуализацией (рентген, УЗИ), что повышает точность и безопасность. В центре уже родились несколько малышей.