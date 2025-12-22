Минниханов в Альметьевске осмотрел обновленное здание медресе имени Ризы Фахретдина

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Закамье побывал в обновленном здании находящегося в Альметьевске медресе имени Ризаэтдина Фахретдина. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Прежде принадлежавшее одной из нефтедобывающих компаний здание полностью реконструировали перед передачей медресе. Работы здесь начались в апреле текущего года и завершились 31 октября. Духовное учебное заведение стало гармоничной частью ансамбля улицы Марджани.

Здание медресе отвечает всем образовательным стандартам и оснащено всем необходимым инвентарем. Имеющийся здесь жилой блок позволяет разместить до 48 учащихся-шакирдов.

Медресе является одним из ведущих в России. Тут обучаются около 550 человек, в том числе 150 студентов дневного отделения и 94 студентки женского отделения. Среди учащихся есть представители не только Поволжья, но и Центральной России, Урала и Сибири.

Рустам Минниханов, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин и другие официальные лица осмотрели помещения медресе, включая учебные классы, компьютерный класс, спортзал, медицинский кабинет и жилой блок. Раис Татарстана положительно оценил реконструкцию и созданные благодаря ей условия для учебы и проживания учащихся.

Рустам Минниханов также пообщался с шакирдами. В частности, он поинтересовался, все ли они знают татарский язык. Представитель медресе пояснил, что татарский язык знают примерно 80% учащихся, а остальные изучают его (особенно это относится к тем, кто приехал из других регионов России). Студенты учат также арабский и английский языки.

Позднее Раис Татарстана поделился впечатлениями от визита на своих страницах в социальных сетях. По его словам, обучение в медресе ведется по стандартам Духовного управления мусульман РТ, программа рассчитана на три года и сочетает религиозное и светское образование. Студенты, поступившие после 9-го класса, параллельно получают аттестат о среднем общем образовании в вечерней школе. Выпускники становятся имамами-мухтасибами и мударрисами.

«Бу имамнар киләчәктә илебездәге дин һәм милләт ара бердәмлекне ныгытуга, җәмгыятебезне тәрбияләүдә хезмәт итәргә тиеш! (в переводе с татарского – „ Эти имамы должны в дальнейшем способствовать укреплению межнационального и межконфессионального единства, воспитанию нашего общества!“)» – подчеркнул Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере MAX.