В Нурлате заработал штаб местного отделения Ассоциации ветеранов СВО

В Нурлате состоялось открытие штаба местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции и запуск новой выставочной площадки «Защитникам Отечества – память и слава!».

Мероприятия стали частью масштабных патриотических встреч под девизом: «Пока мы едины – мы непобедимы». Сюда приехали ветераны боевых действий, волонтеры и представители общественных организаций из разных городов республики и России.

Год назад в Нурлате открылся пункт приема гуманитарной помощи фонда «Все для победы Нурлат» имени Героя Социалистического Труда З. Т. Тимерзянова. Тогда это было небольшое помещение, куда жители приносили посылки для бойцов. Сегодня же это штаб народной поддержки, настоящий центр воспитания патриотов.

Здесь не просто отправляют вещи на фронт. Здесь создают живую историю. Волонтеры фонда за свои поездки на передовую привозят трофеи – каждая находка говорит о мужестве ребят, которые сейчас стоят за страну.

Руководитель пункта Рафаэль Зиганшин показывает на карту, висевшую когда-то на вражеском дроне. «У каждого экспоната своя история. Вот эта карта была прикреплена к вражескому дрону. Противник отметил место дислокации наших военнослужащих, отправил ее вместе с дроном, мол, мы знаем, где вы находитесь. Но он не достиг своей цели. Наши бойцы сбили дрон, и сейчас он вместе с картой хранится у нас в музее» , – говорит он.

В музее всегда людно. Сюда приходят школьники, детсадовцы, студенты техникума – многие из них знают фронт не понаслышке, ведь на спецоперации служат их братья и отцы.

Айрат Гареев, активный волонтер, подтверждает: «К нам приходят юные нурлатцы. Они видят позывные знакомых, подписи на флагах. Это дарит чувство гордости. Они пишут письма, рисуют рисунки для бойцов – солдаты ждут их», – рассказал он.

Такие встречи становятся маленькими мостами между домом и передовой.

Под руководством Ришата Сафиуллина члены фонда уже совершили 22 гуманитарные поездки. И список вещей, которые отправляют ребятам, постоянно меняется – под нужды фронта.

Сейчас в приоритете маскировочные сети. Ришат Сафиуллин объясняет: «Часто от бойцов слышим о большом спросе на них. Поэтому и начали эту работу».

В помещении центра серебряные волонтеры трудятся над очередной сетью. На деревянной рамке – густая сетка, а рядом – устройство, которое Айрат Гареев придумал сам. Благодаря острым ножам оно разрезает ленточки из специальной ткани за секунды. Гости снимают работу станка на видео – впечатляет.

Но масксетями дело не ограничивается. Волонтеры показывают роботизированные платформы – дистанционно управляемые устройства, которые доставляют еду, медикаменты, боеприпасы, а порой вывозят раненых и погибших с передовой. На фронт отправлено уже более 60 таких платформ.

«На спецоперации погибли два моих племянника. Одному было 18, другому 20. Они ушли сами. Теперь платформы, названные их позывными, продолжают воевать с врагом. Еще один племянник сейчас на фронте. Ждем, что он вернется живым и здоровым», – рассказал Евгений Жижикин, член фонда.

Среди гостей праздника – ветераны СВО. Именно для них в Нурлате создано новое местное отделение Ассоциации ветеранов СВО. Его возглавляет Артур Кабиров – сам участник спецоперации. Штаб разместили в здании городского АТП, которое генеральный директор Идрис Каримов предоставил безвозмездно.

У камня-памяти, у теплого света ламп в небольшом кабинете звучат слова Ришата Ахметсагирова, позывной Тимер. «Война для нас еще не закончилась. Нужно помогать товарищам на фронте и землякам, которые вернулись. Наболевших вопросов много, и такие организации нужны, чтобы решать их вместе. Человек не должен оставаться один со своими проблемами», – убежден ветеран.

Штаб создают буквально руками – сами ветераны привезли мебель, покрасили стены, собрали столы. Это их пространство, их точка опоры.

В этот же день на 9-м километре автодороги Нурлат – Бурметьево открылась выставочная площадка под открытым небом – в месте, где обычно делают остановку дальнобойщики и туристы. На площадке стоит огромный британский бронеавтомобиль Mastiff – трофей, подбитый бойцами 116-й отдельной бригады особого назначения.

«Это бронемашина “Мастифф”, подбитая командиром группы с позывным Светлый во время ротации бойцов ВСУ», – рассказал Артур Кабиров.

Заместитель главы района Иван Захаров подчеркивает: «Этот трофей – не просто экспонат. Это свидетель героизма наших солдат и доказательство того, что победа будет за нами».

Площадку собираются пополнять и дальше. К тому, что уже стоит, добавятся новые образцы техники, привезенные волонтерами.

Открытие прошло торжественно: награждали активистов и волонтеров, звучали выступления юных ребят Расула Замалеева и Изабеллы Булановой, пел популярный артист Татарстана Рафис Калимуллин.

В этот день подписали соглашение о сотрудничестве между новой Ассоциацией ветеранов СВО и РОО «Содружество Воинов-Ветеранов Республики Татарстан».

