Они кормят целые дивизии: как в Нурлате три года работают «Вкусняшки для Победы»

В Нурлате вот уже три года действует особое волонтерское движение, которое превратило домашние кухни в настоящие цеха поддержки. Активисты «Вкусняшек для Победы» за это время отправили на фронт десятки тонн домашней еды – супов, каш, фрипсов и даже готовых блюд в реторт-пакетах.

Инициаторами стали Елена и Владимир Алексеевы. С первых дней частичной мобилизации они не стали ждать указаний – просто начали готовить. Их первая посылка состояла из фруктовых и мясных фрипсов, легких перекусов в дорогу. Позже они разработали линейку сухих супов: «Добавь кипяток – и на передовой пахнет домом», – говорит Елена Алексеева. Эта простая цель – накормить бойцов вкусно и сытно – остается ключевой для движения все три года.

Вокруг Алексеевых быстро появились единомышленники. Сегодня в команде – десятки волонтеров: Анна Маркелова, Марина Никонорова, Ирина Михеева, Ирина Денисова, Наталья Петрова, Дина Лукьянова, Елена Токмакова, Лилия Минзарипова, Оксана Ендирякова, Минсулу Нугуманова, ученики и учителя Егоркинской школы и многие другие. Все они без устали режут, сушат, варят, фасуют и создают домашнюю еду для бойцов.

Со временем меню стало технологичнее: более 20 рецептов супов и каш быстрого приготовления, даже сухой холодец – трудоемкое, но любимое солдатами блюдо. Настоящим прорывом стало освоение реторт-пакетов – готовых блюд в вакууме, которые можно разогреть где угодно. «Такая упаковка спасает на самых труднодоступных позициях – туда ее доставляют даже дронами», – отмечает волонтер Марина Никонорова.

Большая часть продуктов – от неравнодушных жителей района. Пенсионеры и дачники, которых здесь называют «овощным десантом», привозят урожай со своих огородов. Другие волонтеры сутками перерабатывают тонны овощей, сушат их в дегидраторах, следя, чтобы «каждая крошка сохранила витамины». Кто-то печет хлеб и готовит сладости – потому что даже кусок пирога может напомнить бойцу о доме.

«Сытый солдат – Родины щит», – так формулирует главный принцип движения Елена Константиновна. Поздравлений и благодарностей от бойцов за эти три года было немало. Но для волонтеров главное – продолжать каждый день делать свое тихое, но крайне нужное дело.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.