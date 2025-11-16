«Работать, учиться, жить дальше»: ветеран СВО из РТ рассказал о новых планах на жизнь

Алексей Хурастеев из села Турнояс Нурлатского района был одним из первых, кто отправился в зону специальной военной операции.

28 октября 2022 года он ушел на фронт в рамках частичной мобилизации. И сегодня, признается, служил бы рядом с боевыми товарищами, если бы не ранение.

«Воевал на Донецком направлении стрелком, – рассказывает Алексей. – Брали лесополосу, где засел противник. В тот момент рядом разорвался снаряд. Это произошло ровно через два года – 28 октября 2024-го. Получил осколочные ранения ноги, было пробито легкое. Сначала лечился в Донецкой больнице, потом в госпитале Ростова, а оттуда перевезли в Североморск».

После первого года службы Алексей решил, что после возвращения пойдет работать в полицию. «На войне чувство патриотизма становится особенно острым», – говорит ветеран СВО.

Но, оценив последствия ранения и понимая, что работа в полиции требует полной физической отдачи, он решил вернуться на прежнее место – на нефтяное предприятие, где до спецоперации трудился оператором по добыче нефти.

Сейчас коллеги уже ждут его: предложили более легкую должность – диспетчера. На этой неделе Алексей также посетил ярмарку вакансий, которую Центр занятости населения организовал специально для ветеранов СВО.

«С тех пор как участники спецоперации начали возвращаться домой, мы регулярно проводим такие ярмарки, – рассказал директор Центра занятости Ирек Камалов. – Помогаем с трудоустройством, поддерживаем тех, кто хочет открыть свое дело. Уже двое ветеранов воспользовались этой возможностью. Работаем индивидуально с каждым».

Начальник отдела социальной защиты Елена Афанасьева напомнила о социальных контрактах для развития индивидуального предпринимательства. «Каждый, кто хочет начать свое дело, может обратиться за консультацией. Предусмотрено и материальное стимулирование – до 350 тысяч рублей», – рассказала она.

Большую часть вопросов по трудоустройству и адаптации координирует фонд «Защитники Отечества».

«У нас налажена тесная связь с участниками СВО. Они обращаются не только по поводу работы, но и по вопросам реабилитации – это первый и очень важный этап», – отметила координатор фонда Татьяна Максимова.

На ярмарке работодатели не только предлагали вакансии, но и внимательно слушали самих ветеранов – их планы и настроение. Алексей Хурастеев, несмотря на перенесенные испытания, смотрит вперед уверенно.

«Пока я воевал, здесь меня ждали мама и родственники. Они очень переживали и поддерживали. Я вернулся – значит, должен жить дальше. Хочу поступить в нефтяной вуз, получить высшее образование», – делится он.

На вопрос о личных планах Алексей лишь улыбается – по его виду ясно, что и этот шаг он откладывать не собирается.

Исполняющая обязанности заместителя руководителя исполкома района по социальным вопросам Альфия Галаутдинова подчеркнула значимость подобных встреч: «Главная цель – помочь участникам СВО и их семьям найти достойную работу, восстановиться после службы и реализовать себя в мирной жизни».

Сегодня домой со спецоперации вернулись чуть более пятидесяти человек. Значит, работа по их поддержке будет продолжаться.