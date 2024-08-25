В Нурлате силами ТОС оборудуют спортивные площадки

В микрорайонах Западный и Юго-Западный ТОС «Курмышский» оборудует спортивные площадки. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Спортивная площадка на улице Симбирская получила название «Прощайте, гаджеты! Физкульт-привет!», с помощью которого создатели хотят дополнительно мотивировать живущих здесь детей переключиться с мобильных устройств на спорт.

Обустраивать площадку начали три года назад благодаря стараниям председателя ТОС Равзы Ханени. Здесь установлены универсальные игровые и спортивные комплексы, привлекающие горожан всех возрастов. На днях появилось еще пять малых архитектурных форм.

Это стало возможным благодаря тому, что ТОС «Курмышский» уже несколько лет подряд занимает призовые места в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Республики Татарстан». В этом году самоуправление еще и победило в конкурсе грантов «Татнефти».

«Я возглавляю ТОС с 2020 года. Как только начала работать, загорелась идеей создать в микрорайоне Западный уютный уголок. <...> Рассматривала несколько вариантов, но по разным причинам они оказались не подходящими для активного отдыха населения. Я обратила внимание на пустующий участок по улице Симбирская, 48, где не велись строительные работы», — рассказала Ханеня.

Выяснилось, что посередине этого участка проходит водопровод высокого давления, поэтому он непригоден для строительства домов и хозяйственных построек. С официальным письмом руководитель ТОС обратилась в исполком района. В 2021 году самоуправление было признано одним из лучших по РТ. На 290 тыс. рублей грантовых средств в Нурлат из Чебоксар для этой площадки привезли воркаут-лестницу для лазания, брусья и горку для малышей.

ТОС «Курмышский» по итогам конкурса грантов «Татнефти» получило 1,7 млн рублей. Благодаря этому спортивную площадку дополнили новыми тренажерами и модульными комплексами, общая сумма затрат достигла 3 млн рублей.

По просьбе местных жителей возле качелей установили полукруглую скамейку, чтобы матери могли посидеть и отдохнуть, пока их дети развлекаются. В скором времени здесь дополнительно организуют футбольную площадку для самых маленьких жителей микрорайона. Это станет возможным благодаря расширению границ участка.

У председателя ТОС есть идеи по озеленению территории площадки. Пока же она ТОС занимается благоустройством площадки на улице Ипподромная в микрорайоне Юго-Западный.

«На этой улице есть пустырь возле посадки. Жители давно хотели обустроить там детскую игровую площадку, родители <…> вскладчину сами поставили там качели. На часть средств гранта мы планируем установить здесь большой воркаут. Его уже заказали, должен прийти в сентябре», — пояснила она.

«<…> хочу в микрорайонах, расположенных на окраине города, создать <…> места для занятий спортом. Моя мечта — привлечь к совместным тренировкам всех членов семьи: детей, родителей, даже бабушек и дедушек — заключила Равза Ханеня.

В Татарстане по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» с 2019 года построено 54 спортивных объекта разного формата, о чем сообщал «Татар-информ». Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.