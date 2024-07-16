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В Татарстане по программе «Спорт — норма жизни» построено 54 спортивных объекта
В Татарстане по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» с 2019 года построено 54 спортивных объекта разного формата. Об этом сообщил заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов на пресс-конференции в «Татар-информе».
«Появились футбольные поля, площадки для выполнения норм ГТО, спортивно-оздоровительные комплексы, ледовые дворцы, крытые плавательные бассейны. В рамках программы построено много спортивных сооружений», — рассказал спикер.
Кроме того, по словам Хусаинова, благодаря программе удалось закупить инвентарь и оборудование для спортивных школ республики. С 2019 года на эти цели было направлено 182 млн рублей.
Замминистра спорта добавил, что немало спортивных сооружений возводится по федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»). «Открылся модульный спортивный зал, четыре умные спортивные площадки и фиджитал-центр на территории Деревни Универсиады», — уточнил он.
Спортивные объекты в Татарстане также строятся в рамках государственно-частного партнерства. «С инвестором за 2023-2024 годы реализовали два объекта в Набережных Челнах и Альметьевске. Сейчас будут возводиться подобные объекты в Зеленодольске и Казани. В этом году прошли отбор в Минспорта РФ на софинансирование нового проекта в Челнах до 2027 года», — отметил Хусаинов.
На данный момент в Татарстане функционируют более 11,8 тыс. спортивных сооружений, которые могут единовременно принять свыше 327,4 тыс. человек.
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