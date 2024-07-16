В Татарстане около 64% жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. К 2030 году этот показатель планируется увеличить до 75%. Об этом сообщил заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Цель по России – к 2030 году достичь показателя 70% систематически занимающихся физкультурой и спортом. По этому показателю Татарстан является одним из опорных регионов в стране. Наша задача – достичь показателя выше в среднем по России для обеспечения общего показателя по стране», – рассказал спикер.

По словам Хусаинова, за последние пять лет в республике количество жителей, занимающихся физкультурой и спортом, увеличивалось на 3–5% в год. «Но это связано не только с появлением спортивных объектов. Это огромная работа спорткомитетов в муниципалитетах, проведение спортивных мероприятий, работа с населением», – отметил он.

Начальник отдела спорта исполкома Зеленодольского района РТ Динар Нигматуллин добавил, что в муниципалитете пропускная способность спортивных сооружений сейчас составляет более 9 тыс. человек, в том числе в сельской местности – около 4,5 тыс.

«Несколько лет назад этот показатель в сельской местности достигал до 3 тыс. человек. В поселках Осиново и Васильево были построены спортивные объекты, которые дали возможность привлекать жителей к занятиям физкультурой и спортом», – подчеркнул он.

В Татарстане по федеральной программе «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» с 2019 года построено 54 спортивных объекта разного формата, о чем сообщал «Татар-информ». Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.