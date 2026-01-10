В Нурлате семья создала снежную скульптуру символа 2026 года

Семья Тихоновых из Нурлата – Алексей, Нонна и их сыновья Кирилл и Никита – создали снежную скульптуру Огненной Лошади, символа 2026 года.

Традиция создавать масштабные снежные фигуры накануне Нового года уже несколько лет объединяет эту творческую семью. В прошлом году их гигантская снежная змея радовала горожан, а в этом Тихоновы взялись за еще более амбициозный проект.

Работа над скульптурой стала настоящим семейным делом: от идеи и эскиза до лепки и финального декора. По словам Тихоновых, процесс подарил не только результат, но и часы живого общения и совместного творчества.

«Для нас это больше, чем просто увлечение, – делится Нонна Владимировна. – Совместная работа еще больше сплачивает семью, учит детей терпению и умению доводить начатое до конца. А главное – очень приятно видеть, как наша Огненная Лошадь дарит прохожим улыбки и праздничное настроение. Многие останавливаются, фотографируются, некоторые специально приводят детей посмотреть».

Снежная фигура стала популярным местом для фотосессий. Прохожие не скрывают восхищения мастерством и фантазией семьи.

«Работа с детьми на свежем воздухе – это и здорово, и полезно», – добавляет глава семьи Алексей Тихонов.

Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой.