Лошади в городе: где в Татарстане искать символ года, чтобы попросить удачи

Наступающий 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади. «Татар-информ» предлагает читателям прогуляться в новогодние праздники по улицам городов республики со своеобразным квестом – в поисках скульптур символа года, чтобы сделать с ними фото на счастье.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стимпанк-конь в Набережных Челнах

В Татарстане одна из самых стильных и потому впечатляющих скульптур лошади находится в Набережных Челнах. Летом 2018 года ее установили на территории Нижнекамской ГЭС, куда обывателю, увы, попасть затруднительно. Так что увидеть воочию железного коня весом 300 кг и размерами в полтора раза больше естественных – настоящее везение.

Скульптура коня на территории Нижнекамской ГЭС Фото: сообщество телекомпании «Эфир» / Набережные Челны во «ВКонтакте» vk.com/efir_chelny

Морда скакуна изготовлена из сеточного материала, грива и хвост – из металлических лент. Кроме того, скульптуру составляют шестеренки, винтики и другие машинные элементы. Однако главная ее особенность – не внешний вид, а то, что громадный конь, изображенный в движении, опирается всего на одно копыто.

Автор этого творения – старший мастер турбинного цеха ГЭС Ринат Юсупов. Челнинец создавал мчащегося железного коня, символизирующего мощь и энергетику, несколько лет, впечатлившись скульптурой известного американского художника Джона Лопеса (он создает свои работы из металлолома и в стиле стимпанк).

Еще пара скульптур лошадей, уже классических, есть в Набережных Челнах у парадного входа на ипподром.

Лошади Чехова и Намдакова в Альметьевске

Открытие памятника Антону Чехову в 2018 году Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

Тем же летом 2018 года скульптура лошади появилась в центре Альметьевска на улице Чехова. На этот раз не как самостоятельный объект, а как часть памятника писателю Антону Чехову.

Ради полного погружения в атмосферу конца XIX века у монумента создали имитацию старой мощеной дороги: классик русской литературы предстает едущим в повозке-двуколке.

Автор памятника – известный казанский скульптор, заслуженный художник Татарстана и России Асия Миннулина. Меценатом проекта выступила «Татнефть», благоустраивавшая общественные пространства в рамках паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках».

Памятник женщине-воительнице Каракуз Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чуть позже, в сентябре опять же 2018 года, на Соборной площади ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и 65-летию города открыли памятник женщине-воительнице Каракуз (Черноокой). Согласно татарской легенде, она была соратницей Алтынчеч (Златовласки), дочери булгарского хана. Дева изображена всадницей со щитом, которую сопровождают два крылатых барса. Высота композиции – 7 метров. Скульптуру создал известный бурятский скульптор Даши Намдаков.

Крылатый конь, Пегас, появился в Альметьевске в 2006 году. Скульптура на перекрестке проспекта Габдуллы Тукая и улицы Ленина посвящена татарскому поэту и называется «Ильхам», что переводится с татарского как «Вдохновение». Автор памятника – казанский скульптор Махмуд Гасимов.

Лучезарный талисман Нурлата

Фото: nurlat.tatarstan.ru

Не только крылатый, но и Лучезарный конь есть в Татарстане. Так с татарского переводится «Нурлы ат» и так называется скульптура, открытая в Нурлате в 2004 году ко Дню города на площади Центральная.

Автор бронзового памятника – скульптор Кадим Замитов.

Пионер конных монументов – Елабуга

Памятник кавалерист-девице Надежде Дуровой Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Первый конный памятник в Татарстане появился в Елабуге в 1993 году. Лошадь здесь снова фрагмент композиции. Скульптура в целом посвящена кавалерист-девице Надежде Дуровой. Это была первая женщина-офицер в России и героиня войны 1812 года. 25 из прожитых 82 лет она провела в Елабуге (1841-1866). Похоронена на Троицком кладбище, на одноименной площади перед которым и стоит монумент авторства Федора Ляха.

Памятник основателю Елабуги эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

В 2007 году в Елабуге появилась еще одна скульптура «с участием» лошади. К 1000-летию города на подходе к историко-археологическому комплексу Елабужское (Чертово) городище был установлен памятник основателю Елабуги булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухаммаду. Как и кавалерист-девица, он восседает на коне, который приподнят над городом постаментом. Рукой эмир указывает в сторону будущего поселения.

Соавторы памятника – скульптор Махмуд Гасимов, художник Фиринат Халиков и архитектор Марат Максудов.

Скульптурный табун Казани

По Казани рассредоточен целый табун лошадей в скульптуре.

Памятник благотворителю Асгату Галимзянову Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Под стенами Казанского Кремля на Ярмарочной площади установлен памятник благотворителю Асгату Галимзянову (2008 год). Он ведет под уздцы лошадь, которая тянет повозку с детьми: напомним, Галимзянов помогал сиротам, инвалидам и тем, кто оказался в трудной ситуации. Автор памятника – Асия Миннулина.

«Конь-страна» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В самом начале улицы Баумана в 2018 году появилась бронзовая скульптура «Конь-страна». На спине конь несет блюдо, на котором в миниатюре изображена татарская деревня. А на щите на груди написано «Бәхет сиңа», что в переводе с татарского значит «Счастья тебе». Автор изваяния – проживающий в Финляндии скульптор Рафаэль Сайфуллин.

«Конь в пальто» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И также в 2018-м частным предпринимателем у здания на улице Баумана, 56 была установлена трехметровая скульптура «Конь в пальто». Изготовлен арт-объект из листового металла и стальных труб, которые собирала в «коня-чекиста» в длинном кожаном пальто с пенсне и маузером команда кузнецов, слесарей и сварщиков.

Пара скакунов на знаменитых часах на Баумана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В конце улицы Баумана, у знаменитых часов, под которыми казанцами назначаются многие встречи, внимательный глаз заметит фигуры юноши и девушки и насчитает пару скакунов. Часы сделаны из медного листа и посвящены Тукаю. Их автор – Игорь Башмаков. Пешеходную улицу они украсили в 1999 году.

Скульптурная композиция «Водовоз» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На улице Горького у здания Водоканала в 2006 году появилась бронзовая скульптурная композиция «Водовоз» («Памятник казанской водовозке»). У водовозной телеги, в которую впряжена лошадь, скульптор Асия Миннулина, разместила двоих персонажей: мужчина черпаком наполняет ведра пришедшей за водой женщины.

Лошадка Петрушка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Кировском районе Казани на перекрестке улиц Клары Цеткин и Адмиралтейской есть памятник – посвящение лошадке Петрушке. Такую кличку давали лошадям, которые тянули вагоны конки до появления трамваев на электричестве (1900 год). Место, где установлен памятник, получило название Петрушкин разъезд – здесь была конечная конки. Бронзового коня установил в 2014 году директор подшипникового завода «Казань» Даниал Бикмухаметов. Автор скульптуры лошади и кучера – Рустам Габбасов.

Фрагмент памятника Мустаю Кариму Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рвется вперед, как символ все того же поэтического вдохновения, и тройка лошадей у подножия памятника Мустаю Кариму в самом начале Оренбургского тракта. Многокомпонентную скульптуру, открытую в августе 2020 года, создал председатель Союза художников России, народный художник РФ Андрей Ковальчук.

Лошади на фасаде Дворца земледельцев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не все замечают лошадей в пышном декоре фасада Дворца земледельцев. А они там есть! По словам архитектора Леонида Горника, его команда готова была, «если бы нам предложили», посадить на площади перед дворцом и какой-то скульптурный акцент, например конную статую.

Композиция «Тулпар» на месте бывшего парадного входа старого ипподрома Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И, наконец, скульптуры лошадей в Казани можно найти на месте бывшего парадного входа старого ипподрома и на территории нового. Первая – мчащийся всадник с соколом на руке, обрамленный полумесяцем. Эта декоративная композиция «Тулпар» появилась в городе в 1997 году, но и с переносом ипподрома на новое место продолжает оставаться на постаменте. Автор – Игорь Башмаков.

Скульптура «Скачки» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На территории же нового ипподрома установлена скульптура «Скачки», привезенная из Европы и изображающая двух соперничающих жокеев.