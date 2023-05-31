В Нурлате из-за непогоды без электричества остались 12 многоквартирных домов

В Нурлате из-за сильного ветра были обесточены 12 многоквартирных домов на улицах Карла Маркса, Нурлатской, Кариева, и Советской, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В результате без света остались порядка 630 человек.

Кроме того, по уточненной информации, в селе Нижний Нурлат были повреждены кровли у 3 частных домов.

Руководство Исполкома Нурлатского района проводило объезд и осматривает поврежденные дома. В светлове время суток работа будет продолжена.

Работа по восстановлению поврежденных кровель находится на контроле УК города.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К ликвидации последствий происшествия привлечены 28 человек и 9 единиц техники от РСЧС, сообщили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сильный ветер повредил кровлю пяти домов в Нурлате. Очевидцы поделились с агентством кадрами с места событий.