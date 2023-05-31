МЧС: сильный ветер повредил кровлю пяти домов в Нурлате

Сегодня на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение о том, чтос частных жилых домов в Нурлатском районе сорвало несколько кровель, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте группа Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона установила, что в Нурлате ветер сорвал кровли с многоквартирных домов по улицам Нурлатская, Ленинградская, Кариева и Советская. Общая площадь повреждения составила 160 квадратных метров.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, была повреждена кровля частного дома на Родниковой улице.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате никто не пострадал, отселять жителей поврежденных домов не требуется.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К ликвидации последствий происшествия привлечены от РСЧС 38 человек и 11 единиц техники.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нурлате из-за сильного ветра были повреждены несколько зданий.