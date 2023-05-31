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МЧС: сильный ветер повредил кровлю пяти домов в Нурлате
Сегодня на единый номер экстренных служб 112 поступило сообщение о том, чтос частных жилых домов в Нурлатском районе сорвало несколько кровель, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте группа Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона установила, что в Нурлате ветер сорвал кровли с многоквартирных домов по улицам Нурлатская, Ленинградская, Кариева и Советская. Общая площадь повреждения составила 160 квадратных метров.
Кроме того, была повреждена кровля частного дома на Родниковой улице.
В результате никто не пострадал, отселять жителей поврежденных домов не требуется.
К ликвидации последствий происшествия привлечены от РСЧС 38 человек и 11 единиц техники.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нурлате из-за сильного ветра были повреждены несколько зданий.
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