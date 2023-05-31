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Происшествия 31 мая 2023 20:22

Жители Нурлата сняли на видео поврежденные сильным ветром заборы и кровли домов

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Жители Нурлата сняли на видео поврежденные сильным ветром заборы и кровли домов

Сегодня в Нурлате в результате сильного порывистого ветра пострадали несколько жилых домов и построек. У нескольких частично повреждена кровля, повреждения получили заборы частных домов.

На фото и видео видно, как листы профнастила лежат на дороге и и мешают проехать транспорту.

#нурлатский район #Нурлат #сильный дождь #ветер
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