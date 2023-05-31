Жители Нурлата сняли на видео поврежденные сильным ветром заборы и кровли домов

Сегодня в Нурлате в результате сильного порывистого ветра пострадали несколько жилых домов и построек. У нескольких частично повреждена кровля, повреждения получили заборы частных домов.

На фото и видео видно, как листы профнастила лежат на дороге и и мешают проехать транспорту.