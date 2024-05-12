В новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» могут включить восемь федеральных проектов

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» может объединить восемь федеральных проектов. Об этом в ходе своего выступления в Государственной Думе рассказал кандидат на пост вице-премьера РФ Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«В состав национального проекта предлагается включить следующие федеральные проекты: развитие населенных пунктов, новые жилищные возможности, ипотека, городская среда, обновление жилищного фонда, модернизация коммунальной инфраструктуры, инфраструктурное меню, новый ритм строительства», — перечислил претендент на пост вице-премьера.

Задачу сформировать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» ранее поставил Президент РФ Владимир Путин. Он же поручил подготовить другой нацпроект, «Эффективная и конкурентная экономика», о котором сегодня рассказал в Госдуме и. о. вице-премьера Александр Новак.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Марата Хуснуллина на пост вице-премьера РФ.