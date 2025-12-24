news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 декабря 2025 15:52

В Новошешминском районе Татарстана воссоздадут старинную крепость

Читайте нас в
Телеграм

Воссоздать старинную крепость, завершить строительство центральной мечети и возвести экоотель планируют в Новошешминском районе Татарстана. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава муниципального образования Егор Тарнавский.

«Мы в этом году стали одними из призеров гранта по развитию уникальной муниципальной практики, сохранению традиций. На следующий год будет выделено 5 млн рублей, мы на них планируем начать воссоздание крепости, которая была в 1610 году [построена] на одной из самых высоких точек нашего района. Уже запланировали эскизы. Это будут деревянные постройки, входные ворота, смотровые башни, подворье. Планомерно будем эту площадку благоустраивать», – рассказал он.

Тарнавский отметил, что восстановление крепости поможет в дальнейшем развивать сферу туризма. Он также сообщил, что в феврале будущего, 2026 года планируется завершить строительство центральной мечети. Всего в районе насчитывается 12 мечетей и семь православных храмов, три из них представляют историческую ценность.

Кроме того, прорабатывается проект по созданию экоотеля на территории Черемуховского сельского поселения.

читайте также
Кичуй, Билярск, Черемшан и Шешминск: в Татарстане изучили форты засечной линии России
Кичуй, Билярск, Черемшан и Шешминск: в Татарстане изучили форты засечной линии России
В Татарстане обнаружили ранее неизвестную часть укреплений Новошешминского I городища
В Татарстане обнаружили ранее неизвестную часть укреплений Новошешминского I городища
#егор тарнавский #туризм #мечеть
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025