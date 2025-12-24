В Новошешминском районе Татарстана воссоздадут старинную крепость

Воссоздать старинную крепость, завершить строительство центральной мечети и возвести экоотель планируют в Новошешминском районе Татарстана. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами в Казани глава муниципального образования Егор Тарнавский.

«Мы в этом году стали одними из призеров гранта по развитию уникальной муниципальной практики, сохранению традиций. На следующий год будет выделено 5 млн рублей, мы на них планируем начать воссоздание крепости, которая была в 1610 году [построена] на одной из самых высоких точек нашего района. Уже запланировали эскизы. Это будут деревянные постройки, входные ворота, смотровые башни, подворье. Планомерно будем эту площадку благоустраивать», – рассказал он.

Тарнавский отметил, что восстановление крепости поможет в дальнейшем развивать сферу туризма. Он также сообщил, что в феврале будущего, 2026 года планируется завершить строительство центральной мечети. Всего в районе насчитывается 12 мечетей и семь православных храмов, три из них представляют историческую ценность.

Кроме того, прорабатывается проект по созданию экоотеля на территории Черемуховского сельского поселения.