news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 7 января 2026 19:13

В Новошешминском районе для детей участников СВО организовали новогоднюю елку

Читайте нас в
Телеграм
В Новошешминском районе для детей участников СВО организовали новогоднюю елку

В Новошешминском районе состоялась праздничная новогодняя елка для детей участников специальной военной операции.

Мероприятие организовали представитель Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан Рузанна Храмова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» РТ Снежана Маланчева.

Ребята погрузились в настоящую сказку: вместе с героями путешествовали по разным странам, участвовали в веселых играх и конкурсах, смеялись и удивлялись каждому новому приключению.

Кульминацией встречи стала долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил подарок, но главное – море ярких эмоций.

«Мы видели, как радость переполняла малышей, как смех зазвучал звонко, и как в каждом взгляде зажигалась искра надежды и доверия к доброте людей», – отметила Рузанна Храмова.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

по теме «Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
«Зима в Татарстане»: фестиваль гриля «Снежки и пирожки», «СаниФест» и концерт AVSTRALIA
по теме Новый год в окопах: как бойцы СВО из Татарстана встретят праздник на службе
Новый год в окопах: как бойцы СВО из Татарстана встретят праздник на службе
#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026