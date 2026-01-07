В Новошешминском районе для детей участников СВО организовали новогоднюю елку

В Новошешминском районе состоялась праздничная новогодняя елка для детей участников специальной военной операции.

Мероприятие организовали представитель Комитета семей воинов Отечества Республики Татарстан Рузанна Храмова и социальный координатор фонда «Защитники Отечества» РТ Снежана Маланчева.

Ребята погрузились в настоящую сказку: вместе с героями путешествовали по разным странам, участвовали в веселых играх и конкурсах, смеялись и удивлялись каждому новому приключению.

Кульминацией встречи стала долгожданная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил подарок, но главное – море ярких эмоций.

«Мы видели, как радость переполняла малышей, как смех зазвучал звонко, и как в каждом взгляде зажигалась искра надежды и доверия к доброте людей», – отметила Рузанна Храмова.

