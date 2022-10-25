В Новошешминске состоялась четвертая отправка мобилизованных

Сегодня рано утром в Новошешминске у Вечного огня состоялись проводы мобилизованных местных жителей. Попрощаться и сказать напутственные слова пришли родные, друзья, близкие, коллеги, представители властей района, священнослужители и участники ветеранских организаций, пишет газета «Шешминская новь».

К призванным из запаса с напутственными словами обратился глава района Вячеслав Козлов. В своей речи он заявил, что новошешминцы всегда были стойкими, мужественными, честно выполняли долг перед Родиной и проявляли героизм. Он добавил, что горд за отважных земляков, и поблагодарил их за мужество.

«Знайте, за вами великая Россия, наш Татарстан, родные и близкие, и все мы — ваши земляки. Мы знаем, мы уверены, что вы вернетесь с победой! Мы будем вас ждать домой! В добрый путь, ребята!» — сказал глава района.

Вячеслав Козлов также заверил, что семьи мобилизованных граждан под свою опеку возьмет администрация района и что ни одно обращение не будет оставлено без внимания.

Кроме того, мобилизованным пожелали помощи Божией благочинный Новошешминского района отец Симеон и Нургали хазрат. Оба они благословили будущих бойцов.

По поручению муниципалитета призванным из запаса вручили сотовые телефоны и рюкзаки с вещами, необходимыми на время боевого слаживания.

После прощания с семьями, родными и друзьями новошешминцы отправились на сборный пункт в Казань для прохождения военной подготовки.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля текущего года. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей. Кабмин Татарстана 24 октября ввел дополнительные меры поддержки для родственников мобилизованных.