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В новом квартале ЖК «Салават Купере» до конца года обещают сдать первые пять домов
До конца года в новом квартале ЖК «Салават Купере» — «Мәхәббәт» — будут сданы первые пять домов. В них смогут заселиться участники программы социальной ипотеки, рассказывает пресс-служба Госжилфонда при Раисе Татарстана.
Напомним, что квартал будет состоять из 14 домов 10–18 этажей. К настоящему моменту возводятся девять зданий на 1172 квартиры. Собственники получат жилье уже с чистовой отделкой.
Пять домов находятся в высокой степени готовности — от 72 до 87% — и, как ожидается, будут введены до конца 2023 года: №1-5-1 и 1-5-2, №1-3-1 и 1-3-2, №1-3-3.
Напомним, что строительство седьмого дома квартала стартовало в конце июля, а восьмого и девятого — 11 августа.
Напомним, что благодаря социальной ипотеке и другими жилищным программам ГЖФ жители республики могут приобрести жилье в чистовой отделке по льготным ценам. Это соответствует главной цели национального проекта «Жилье и городская среда».
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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