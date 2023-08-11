В ЖК «Мәхәббәт» началось строительство двух соципотечных домов

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Два новых соципотечных дома начали строить в казанском ЖК «Мәхәббәт» жилого района «Салават Купере».

В общей сложности здесь появится 280 квартир: 112 — в доме №1-2-2 и 168 — в №1-2-3. В новые дома заселятся участники жилищных программ Госжилфонда.

Помещения оборудуют сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Помимо этих зданий, в квартале возводятся еще семь домов на 892 квартиры. Их техническая готовность, по данным Госжилфонда, варьируется от 13,6 % до 87,6 %. Ожидается, что новый квартал будет состоять из 14 домов 10–18 этажей на 2008 квартир. Они предназначены для участников жилищных программ ГЖФ, благодаря которым жители республики могут приобрести жилье в чистовой отделке по льготным ценам. Это соответствует главной цели национального проекта «Жилье и городская среда».

Инвестиционный план Госжилфонда на 2023 год предполагает строительство в городах и районах Татарстана 2885 квартир 160,6 тыс. квадратных метров.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

В июле «Татар-информ» сообщал, что в ЖК «Мәхәббәт» в Кировском районе Казани начали строить седьмой соципотечный дом.