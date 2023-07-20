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В ЖК «Мәхәббәт» в Кировском районе Казани начали строить седьмой соципотечный дом
Строительство седьмого соципотечного дома началось в новом квартале «Мәхәббәт» в жилом районе «Салават купере» Казани. В двухподъездном доме переменной этажности в 10-18 этажей будет 168 квартир, сообщает Госжилфонд РТ.
Общая проектная площадь квартир в новом доме составит 8,2 тыс. кв.м. Все квартиры будут оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.
В настоящее время на строительной площадке ведется монтаж железобетонных панелей подвала. Строительство дома планируется завершить в четвертом квартале 2024 года.
Одновременно в жилом комплексе «Мәхәббәт» возводятся еще шесть домов от Госжилфонда на 724 квартиры, техническая готовность которых варьируется от 14% до 83%. Всего в ЖК «Мәхәббәт» построят 14 домов переменной этажности (10-18 этажей) на 2008 квартир. Все они предназначены для участников жилищных программ Госжилфонда.
Ожидается, что работы позволят достичь главной цели национального проекта «Жилье и городская среда» – обеспечение граждан страны доступным и качественным жильем.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лаишево началось строительство соципотечного дома с индивидуальным отоплением.
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