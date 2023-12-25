В новогоднюю ночь в Казани продлят работу общественного транспорта

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В Казани в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Планируется, что автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут работать до 2 часов ночи 1 января. Утром 1 января наземный общественный транспорта Казани выйдет на маршруты в 7:30. Курсировать автобусы, троллейбусы, трамваи будут до 23:30.

Ранее «Татар-информ» уже сообщал, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Казани могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан». Кроме того, в столице Татарстана из-за Республиканской елки перекроют движение по улицам Бичурина и Мусина с 18.00 24 декабря и до 19.00 25 декабря.