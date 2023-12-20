В Казани из-за Республиканской елки перекроют движение на двух улицах

В столице Татарстана 24 и 25 декабря перекроют движение по двум улицам. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине республики министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В целях безопасности будут перекрыты улицы Тинчурина и Мусина с 18.00 24-го числа и до 19.00 25-го числа», — прокомментировал ситуацию глава ведомства.

Республиканская новогодняя елка в Казани состоится 25 декабря в «Татнефть Арене», мероприятие посетят около 17 тыс. детей.