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В Казани из-за Республиканской елки перекроют движение на двух улицах
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В столице Татарстана 24 и 25 декабря перекроют движение по двум улицам. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине республики министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«В целях безопасности будут перекрыты улицы Тинчурина и Мусина с 18.00 24-го числа и до 19.00 25-го числа», — прокомментировал ситуацию глава ведомства.
Республиканская новогодняя елка в Казани состоится 25 декабря в «Татнефть Арене», мероприятие посетят около 17 тыс. детей.
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