В новогоднюю ночь в Казани могут ограничить движение по улице Сибгата Хакима

В ночь с 31 декабря на 1 января в Казани могут ограничить движение на участке улицы Сибгата Хакима возле Центра семьи «Казан». Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Возможно ограничение дорожного движения на улице Сибгата Хакима в случае большого скопления гостей праздника. Возможны такие ограничения и регулирование дорожного движения возле крупных елочных городков», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в столице Татарстана из-за Республиканской елки перекроют движение по улицам Тинчурина и Мусина с 18.00 24 декабря и до 19.00 25 декабря.