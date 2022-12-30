В новогоднюю ночь общественный транспорт в Казани будет работать до двух ночи

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт в Казани будет работать с продлением рабочего дня. В том числе, до двух ночи будет работать метрополитен. Из наземного электротранспорта до двух ночи будут курсировать Трамваи маршрутов №№ 1, 4, 5, 5а, 7 и троллейбусы маршрутов №№ 1, 3, 6, 8, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

Изменится количество подвижного состава, задействованного в работе. Так, на маршрутах трамваев №1 и №4 будут курсировать по одному вагону, а на маршрутах №№ 5, 5а и 7 – по два вагона. Кроме того, по маршруту троллейбуса №1 задействуют четыре единицы подвижного состава, №3 – три единицы. По два троллейбуса будут курсировать на маршрутах №6 и №8.

Напомним, 7 января будет организована специальная подача автобусов и троллейбусов в связи с проведением ночной праздничной службы по случаю празднования Рождества Христова. Для вывоза посетителей храмов к центральному стадиону подадут троллейбус №2 и по одному автобусу маршрутов №№6, 10а, 15, 23 и 30.

Как ранее сообщал «Татар-информ», встретить новогоднюю ночь в столице Татарстана можно будет на двух площадках под открытым небом – в парке «Черное озеро» и у центральной елки около Центра семьи «Казан».