Общественный транспорт Казани в Новый год будет работать до двух часов ночи

Наземный общественный транспорт, а также метро в новогоднюю ночь будут работать до двух часов ночи. Об этом сообщил председатель комитета по транспорту Амир Сафин на деловом понедельнике в мэрии города.

«В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января наступающего года работа городского наземного пассажирского транспорта и метрополитена будет продлена до двух часов», – сказал Сафин.

Он добавил, что до 8 января городской пассажирский транспорт будет работать с 5.30 до 23.30, а метро — с 6.00 до 24.00.

В Первый день нового года, 1 января, общественный транспорт начнет курсировать только в 7.30 утра, то есть на два часа позже утвержденных графиков, но работать он будет до 23.30.

А 7 января будет организована специальная подача автобусов и троллейбусов в связи с проведением ночной праздничной службы по случаю празднования Рождества Христова. Для вывоза посетителей храмов к центральному стадиону подадут троллейбус №2 и по одному автобусу маршрутов №№6, 10а, 15, 23 и 30.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что встретить новогоднюю ночь в столице Татарстана можно будет на двух площадках под открытым небом – в парке «Черное озеро» и у центральной елки около Центра семьи «Казан».