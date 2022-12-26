В Казани услышать новогоднее поздравление Президента РФ можно будет на двух площадках

Встретить новогоднюю ночь в столице Татарстана можно будет на двух площадках под открытым небом: в парке «Черное озеро» и у центральной елки около Центра семьи «Казан». Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«В новогоднюю ночь услышать поздравление Президента РФ [Владимира Путина], потанцевать и разделить волшебство праздника с семьей можно будет на двух городских площадках: на катке в парке „Черное озеро“ и на центральной елке около Центра семьи „Казан“», — отметила докладчик.

Замруководителя исполкома города добавила, что праздничная программа продлится до двух часов ночи около «Чаши» и до трех часов ночи — в парке «Черное озеро».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что обе этих площадки откроются в 22 часа 31 декабря.