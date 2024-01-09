В новогодние праздники в Татарстане зафиксировали турпоток по новой трассе М12

В новогодние праздники в Татарстане зафиксировали турпоток по новой платной трассе М12 «Восток». Об этом рассказал на брифинге в Кабмине РТ председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

«Мы уже зафиксировали турпоток, который прибыл по трассе М12. Люди отмечают комфорт, скорость и удобство того, как теперь можно добираться до РТ», — прокомментировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новогодние праздники Татарстан посетили свыше 170 тыс. человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число туристов прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга.

Президент России Владимир Путин 21 декабря открыл движение на всех участках автодороги М12 Москва — Казань протяженностью 810 километров. В церемонии принял участие и Раис Татарстана Рустам Минниханов.