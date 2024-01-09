В новогодние праздники Татарстан посетили свыше 170 тыс. туристов

В новогодние праздники Татарстан посетили более 170 тыс. человек. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал на брифинге в Кабмине РТ председатель республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

«Мы видим, что в Татарстан приехали туристы практически из всех регионов РФ. Больше всего прибыло из Москвы и Санкт-Петербурга», — отметил спикер.

По словам Иванова, загруженность отелей в новогодние каникулы достигала более 75%, а в пиковые даты — 100%. Высокий спрос со стороны туристов наблюдался и на загородные объекты размещения.

Среди самых популярных туристических мест глава Госкомитета РТ по туризму назвал Раифский монастырь — его посетили более 60 тыс. человек, резиденцию Кыш Бабая — там побывали свыше 4,5 тыс. человек (это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года), а также экопарк «Дикая ферма», горнолыжные комплексы и рыболовные базы.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.