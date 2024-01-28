Лидеры стран Евросоюза пытаются переписать историю своими заявлениями об освобождении Освенцима «союзными войсками». Об этом преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен написал на своей странице в соцсети X.

«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — подчеркнул Дисен.

Еврокомиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения концлагеря. В исторической справке к заявлению сказано, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».

Постпредство России при Евросоюзе указало на ошибку и призвало ЕК исправить ее. В ведомстве подчеркнули, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала именно Красная армия, а не «союзные войска», передает РИА Новости.

Накунуне, на церемонии открытия мемориала жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, Президент Владимир Путин подчеркнул, что во многих европейских странах русофобия вышла на уровень государственной политики. Однако Россия, заметил он, сделает все для искоренения нацизма в мире.

Освенцим был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей, был освобожден 27 января 1945 года Красной армией. Этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.