Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Норвегии назвали слова фон дер Ляйен об Освенциме «каким-то смелым ревизионизмом»
Лидеры стран Евросоюза пытаются переписать историю своими заявлениями об освобождении Освенцима «союзными войсками». Об этом преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен написал на своей странице в соцсети X.
«Какой-то смелый исторический ревизионизм со стороны ЕС. Советский Союз был частью союзных войск, но Освенцим освободила именно Красная Армия», — подчеркнул Дисен.
Еврокомиссия опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения концлагеря. В исторической справке к заявлению сказано, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау».
Постпредство России при Евросоюзе указало на ошибку и призвало ЕК исправить ее. В ведомстве подчеркнули, что крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим освобождала именно Красная армия, а не «союзные войска», передает РИА Новости.
Накунуне, на церемонии открытия мемориала жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны, Президент Владимир Путин подчеркнул, что во многих европейских странах русофобия вышла на уровень государственной политики. Однако Россия, заметил он, сделает все для искоренения нацизма в мире.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»