Власти Люксембурга отозвали приглашение послу России на церемонию памяти жертв Холокоста

Власти Люксембурга отозвали приглашение послу России Дмитрию Лобанову на мероприятие, посвященное жертвам Холокоста. Свое решение они аргументировали тем, что якобы изначально произошла «ошибка», сообщает ТАСС со ссылкой на дипломата.

Церемония проводится в день освобождения Освенцима советскими солдатами, 27 января.

«Возмутительно повел себя директор Национального музея Сопротивления и прав человека в городе Эш-сюр-Альзетт, сначала пригласивший меня принять участие в памятных мероприятиях, а затем отозвавший свое приглашение, сославшись на то, что оно было направлено „по ошибке“», — заявил Лобанов.

Его возмутила формулировка, под которой приглашение было отозвано. Получается, подчеркнул посол, ошибкой стало приглашение именно в адрес страны, чьи воины в 1945 году освободили концлагерь и спасли его узников.

Сегодня на церемонии открытия мемориала жертвам геноцида в годы Великой Отечественной войны Президент Владимир Путин подчеркнул, что во многих европейских странах русофобия вышла на уровень государственной политики. Однако Россия, заметил он, сделает все для искоренения нацизма в мире.