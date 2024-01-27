Путин: Россия сделает все для искоренения нацизма

Современные последователи нацизма обречены — Россия, ее народ сделают все, чтобы их истребить. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала, посвященного мирным жителям СССР — жертвам геноцида, развернутого нацистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, справедливости, миру и безопасности», — уверен глава государства.

Путин напомнил, что сейчас в мире фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, переписывается история, поднимает голову неонацизм. Так, в Прибалтике людей объявляют «недочеловеками», лишают прав и подвергают травле, а на Украине открыто возвеличиваются пособники Гитлера, используется террор против неугодных. На уровне Европы русофобия превращена в государственную политику.

В церемонии также принял участие Президент Белоруссии Александр Лукашенко.