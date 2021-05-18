В Нижнем Новгороде пройдет церемония закрытия «Российской студенческой весны»

Завтра, 19 мая, в Нижнем Новгороде состоится церемония закрытия XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Мероприятие посетит полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Церемония пройдет во Дворце спорта «Нагорный». По сообщению пресс-службы полпреда, ожидается, что в ней примут участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В этом году фестиваль объединил более 3,5 тыс. талантливых студентов из 75 регионов России, ставших победителями региональных отборочных конкурсов и фестивалей. Татарстан в финале представят 90 студентов вузов республики.

В конкурсной программе фестиваля представлено десять направлений — «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением в этом году оказался «Стрит-арт», участникам которого нужно создать интересные граффити на стенах зданий Нижнего Новгорода. Экспертами фестиваля стали более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России.

Участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» приветственную телеграмму направил Президент России Владимир Путин.

Проект реализуется в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Фестиваль проходит по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Как и другие нацпроекты, он воплощается в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина.