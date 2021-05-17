В финале Российской студенческой весны Татарстан представят 90 учащихся вузов

В финале XXIX всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Татарстан представят 90 студентов вузов республики. Мероприятие проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Российского союза молодежи.

Всего в финале конкурса принимают участие 3,5 тыс. студентов из 75 регионов России. Татарстан представлен студентами Казанского государственного института культуры, КНИТУ (КХТИ), КФУ, Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, КНИТУ (КАИ), Казанского государственного энергетического университета, Казанского кооперативного института и Казанского государственного медицинского университета.

«Считается, что самореализация молодого человека состоит из успешности в профессии, создании семьи и реализации через разные формы творчества. Российская студенческая весна помогает решить эту важную задачу, предоставляя возможность для всех российских студентов реализовать себя и свой талант», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

В конкурсной программе фестиваля представлено десять направлений — «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением в этом году оказался «Стрит-арт», участникам которого нужно создать интересные граффити на стенах зданий Нижнего Новгорода. Экспертами фестиваля стали более 60 ведущих деятелей культуры и искусства России.

Проект реализуется в рамках платформы «Россия — страна возможностей». Фестиваль проходит по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Как и другие нацпроекты, он воплощается в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина.