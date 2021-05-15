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Ру Тат
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15 мая 2021  23:04

Путин поприветствовал участников фестиваля «Российская студенческая весна»

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Обращение опубликовано на сайте Кремля.

В этом году фестиваль проходит в Нижнем Новгороде. Владимир Путин подчеркнул, что фестиваль «призван стать одним из ярких и зрелищных мероприятий в рамках празднования 800-летия этого древнего, самобытного волжского города, который сегодня динамично развивается».

«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению», — отметил Президент.

По его словам, богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства.

«Убежден, вы с пользой и удовольствием проведете эти дни, обретете новых товарищей», — заключил глава государства.

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