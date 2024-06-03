В нижнекамском селе Прости из-за реконструкции газопровода отключат газ

4 июня в селе Прости Нижнекамского района РТ временно отключат газ. Такая мера необходима в связи с реконструкцией газопроводов по улицам Зеленая и Кайманова.

«Просим с пониманием отнестись к проводимым работам», — говорится в сообщении пресс-службы Нижнекамского района.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал инициированную Президентом России Владимиром Путиным программу догазификации одним из самых эффективных проектов страны.

Также «Татар-информ» сообщал, что на ремонт и строительство газовых сетей в Татарстане направят более 162 млн рублей.