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В нижнекамском селе Прости из-за реконструкции газопровода отключат газ
4 июня в селе Прости Нижнекамского района РТ временно отключат газ. Такая мера необходима в связи с реконструкцией газопроводов по улицам Зеленая и Кайманова.
«Просим с пониманием отнестись к проводимым работам», — говорится в сообщении пресс-службы Нижнекамского района.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал инициированную Президентом России Владимиром Путиным программу догазификации одним из самых эффективных проектов страны.
Также «Татар-информ» сообщал, что на ремонт и строительство газовых сетей в Татарстане направят более 162 млн рублей.
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