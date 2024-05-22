На ремонт и строительство газовых сетей в Татарстане направят более 162 млн рублей

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В Татарстане на реконструкцию и строительство газовых сетей собираются потратить свыше 162,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет, в частности, об обновлении внутридомовых сетей газопотребления в четырех домах города Болгара, двух домах села Байряка, шести домах поселка Подгорный и одном доме села Ютаза Ютазинского района республики.

Кроме того, предполагается реконструировать газовые сети с установкой либо заменой котлов (в некоторых случаях — наружного размещения или находящихся в котельных) для отопления 11 школ (Агрызского, Азнакаевского, Альметьевского, Арского, Атнинского, Бавлинского, Высокогорского, Камско-Устьинского, Кукморского и Нурлатского районов), одной больницы (Актанышского района) и пяти детских садов (Верхнеуслонского, Высокогорского, Зеленодольского, Нижнекамского и Сабинского районов).

Аналогичные работы запланированы в трех домах культуры (Агрызского, Буинского и Дрожжановского районов), одном детском лагере (Ютазинского района) и одном доме-интернате для престарелых и инвалидов (Рыбно-Слободского района), а также в трех котельных (Лаишевского, Муслюмовского и Пестречинского районов).

Кроме того, должны быть построены газовые сети с установкой котлов для отопления крытого футбольного манежа в поселке Аксубаево, исполкома Вязовского сельского поселения, Вязовского сельского ДК и Вязовской начальной школы и детсада в селе Вязовка Бугульминского района, исполкома Малобугульминского сельского поселения в том же районе, пожарного депо в городе Заинске и крытого футбольного манежа в селе Усады Лаишевского района.

Помимо этого, предполагается возвести блочно-модульную котельную в селе Тарловка Елабужского района и провести второй этап газификации объектов Лубянского лесотехнического колледжа в Кукморском районе.

Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Заявки принимаются до 6 июня, подрядчика определят 11 июня. Исполнитель должен будет сразу же после заключения контракта приступить к работам и завершить их к 31 декабря текущего года.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал инициированную Президентом России Владимиром Путиным программу догазификации одним из самых эффективных проектов страны.