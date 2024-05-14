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Минниханов о программе газификации: Один из самых эффективных проектов нашей страны
Программа газификации, по которой к границам участка заявителя бесплатно подводят трубу с газом, является одной из самых эффективных в России. Об этом заявил журналистам Раис Татарстана Рустам Минниханов после совещания регионального штаба по вопросам газификации.
«Люди пытаются улучшить свои жилищные условия. За счет программы газификации и компании „Газпром” решается эта задача. Это один из самых социальных и эффективных проектов нашей страны», — подчеркнул Минниханов.
Руководитель республики также отметил, что Татарстан по уровню газификации среди регионов России находится на лидирующих позициях.
«Это президентская программа, и она расширена — не только населенные пункты, но и СНТ. Люди невысокого достатка имеют возможность подключиться и получить сетевой газ. Только по нашей республике уже 18,5 тыс. домохозяйств получили газ, и эта цифра еще возрастет», — заметил Раис Татарстана.
В свою очередь генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов обратил внимание на успешную реализацию программы догазификации в Татарстане.
«25 тыс. заявлений в хорошо газифицированной республике принято по этой программе. Сегодня мы подключили первые садоводческие некоммерческие товарищества — 100 домов получат возможность подключиться к газу», — сказал он.
Густов также отметил, что с учетом льгот в размере до 100 тыс. рублей на подведение газа на территорию участка всё больше людей смогут пользоваться газом в быту, что и является главным итогом программы газификации.
Upd. (13.57): Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи принял участие в церемонии запуска газопровода под Нижнекамском.
Во встрече Рустама Минниханова с Сергеем Густовым также приняли участие гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов и гендиректор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров. Пресс-служба Раиса РТ приводит уточненные данные, упомянутые генеральным директором компании «Газпром межрегионгаз».
«На сегодня газификация в республике достигает 97,6% — это высочайший показатель. План по догазификации республики утвержден. Сейчас работы идут по десяти населенным пунктам — это свыше 7,5 тыс. человек. В целом в регионе по программе догазификации принято 28 720 заявок, почти все они оформлены в договоры — 27 825», — заявил, в частности, Сергей Густов.
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