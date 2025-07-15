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Происшествия 15 июля 2025 11:14

В Нижнекамском районе уничтожили поле дикорастущей конопли почти на 240 квадратах

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В Нижнекамском районе оперуполномоченные по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупный очаг произрастания дикорастущей конопли.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские ликвидировали обнаруженные запрещенные растения путем вырывания с корнем и незамедлительного сжигания. Площадь уничтоженного каннабиса составила более 235,5 метров квадратных.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений и распространение наркотиков.

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#полиция #нижнекамский район #наркотики #выращивание конопли #дикорастущая конопля
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