В Нижнекамском районе уничтожили поле дикорастущей конопли почти на 240 квадратах

В Нижнекамском районе оперуполномоченные по контролю за оборотом наркотиков обнаружили крупный очаг произрастания дикорастущей конопли.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, полицейские ликвидировали обнаруженные запрещенные растения путем вырывания с корнем и незамедлительного сжигания. Площадь уничтоженного каннабиса составила более 235,5 метров квадратных.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений и распространение наркотиков.