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Происшествия 8 июля 2025 17:54

В Камском Устье уничтожили поле с наркотическими растениями на площади 3 тыс. квадратов

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В поселке Камское Устье прокуратура нашла дикорастущие наркотические растения на общей площади более 3 тыс. квадратов.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, растения росли на землях общего пользования, но местные власти не принимали мер по их уничтожению.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Сейчас все исправлено – растения уничтожены.

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