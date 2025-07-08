В Камском Устье уничтожили поле с наркотическими растениями на площади 3 тыс. квадратов

В поселке Камское Устье прокуратура нашла дикорастущие наркотические растения на общей площади более 3 тыс. квадратов.

Как рассказали в прокуратуре Татарстана, растения росли на землях общего пользования, но местные власти не принимали мер по их уничтожению.

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя исполнительного комитета поселка городского типа Камское Устье Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан. Сейчас все исправлено – растения уничтожены.