В Татарстане на пенсионерку завели уголовное дело за выращивание мака

В одном из сел Татарстана полицейские выявили случай выращивания мака 67-летней пенсионеркой. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ей может быть назначено наказание в виде штрафа, достигающего 300 тысяч рублей, или лишение свободы на срок до восьми лет, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

В ведомстве отметили, что операция «Мак-2025» будет реализована в республике в три этапа: с 8 по 17 июля, с 5 по 14 августа и с 9 по 18 сентября. Цель мероприятий – борьба с запрещенными растениями: их находят, уничтожают и предотвращают распространение.

Ранее мы писали, что в Камском Устье уничтожили поле с наркотическими растениями на площади 3 тыс. квадратов, а в Набережных Челнах – 170 кустов дикорастущей конопли.

Напоминаем, что неисполнение обязанности по ликвидации наркосодержащих растений (конопля, мак) влечет наложение штрафов: гражданам — до двух тысяч рублей, организациям — до 40 тысяч рублей.