В Нижнекамском районе стартовали форсайт-сессии по созданию программы «Нижнекамск — 60»

В городе химиков стартовали форсайт-сессии по созданию четырехлетней программы «Нижнекамск — 60». Первыми развитие города обсудили представители образования и культуры. Участие во встречах приняли учителя школ, руководители детсадов, дополнительного образования и ссузов, а также специалисты соцучреждений, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

«Мы начали с образования — это локомотив любого общества, города, территории. Именно оно формирует будущее. Реализовать программу мы планируем за четыре года — к юбилею Нижнекамска. И сегодня у нас есть уникальная возможность создать некую модель, каким мы видим Нижнекамск в 2026 году», — обратился к участникам руководитель исполкома района Рамиль Муллин.

Среди предложений были озвучены следующие: поднять престиж среднего профессионального образования, больше уделять внимание кадрам, также необходима грантовая поддержка. Учителя предложили создать многофункциональный семейный центр, в котором бы находились библиотека, спортивные, оздоровительные и детские развивающие площадки, школа родительства и клуб по интересам.

На базе существующего колледжа жители Нижнекамска высказались за создание института искусств, где будут готовить не только музыкантов, но и танцоров, режиссеров, актеров. Это поможет удержать в городе молодые кадры, считают специалисты Управления культуры. Кроме того, есть желание создать костюмированный цех для пошива национальных костюмов, которые часто нужны артистам.

Все эти идеи будут учтены при формировании программы «Нижнекамск — 60». Программа является поэтапной стратегией города и района на ближайшие четыре года и будет включать в себя проекты разных сфер. В мае муниципалитет подпишет соглашение совместно с правительством и промышленными предприятиями, о чем ранее сообщал «Татар-информ».