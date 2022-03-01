В Нижнекамске до мая подготовят программу развития на ближайшие четыре года

В Нижнекамске в течение трех месяцев разработают программу развития города и района «Нижнекамск — 60», которая обсуждалась в рамках итоговой сессии с участием Президента РТ Рустама Минниханова.

«На итоговой сессии мы получили одобрение республики на разработку программы. С руководством Татарстана мы договорились, что в течение трех месяцев разработаем эту программу. В мае мы планируем подписать соглашение совместно с правительством и промышленными предприятиями. Это очень большая работа, и мы ее уже начали», — сообщил на аппаратном совещании руководитель исполкома Рамиль Муллин.

Руководитель выразил надежду, что в ближайшие четыре года руководству Нижнекамска удастся решить те вопросы, которые накопились, так как эта программа будет утверждена на уровне правительства с определенными финансовыми источниками.

Рамиль Муллин подчеркнул, что необходимо учитывать интересы всех жителей — города, района, Камских Полян.

«Это уникальная возможность в течение ближайших четырех лет решить все проблемы. Поэтому я обращаюсь ко всем уважаемым нижнекамцам, чтобы каждый мог озвучить свои предложения. Мы уже создали онлайн-площадку, где можно оставить свои пожелания и предложения. Это страница в Instagram „Бюро городских решений“ (@nk.buroidea). Здесь же скоро можно будет обсуждать планируемые проекты, а также увидеть график офлайн-встреч. Уже с этой недели у нас будет ряд встреч в управлениях и структурах бюджетной сферы, здравоохранения, образования», — сказал Рамиль Муллин.

Ранее Президент республики Рустам Минниханов назвал инициативу нижнекамцев проектом комплексного развития, который может стать образцовым для городов и районов Татарстана, о чем сообщало ИА «Татар-информ».