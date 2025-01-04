В Нижнекамском районе поздравили с Новым годом матерей бойцов СВО

В селе Сухарево Нижнекамского района поздравили с Новым годом матерей участников СВО. Зимние волшебники навестили отважных женщин в их домах.

Им выразили благодарность за мужество сыновей, пожелали здоровья и скорейшего возвращения близких, вручили подарки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцу СВО из Нижнекамска вручили УАЗ для перевоза личного состава.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.