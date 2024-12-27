Новогодний подарок: бойцу СВО из Нижнекамска вручили УАЗ для перевоза личного состава

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Нижнекамская ТЭЦ−1 закупила два дизельных генератора и заготовила печи для отправки в зону СВО. Гуманитарный груз собрали также студенты, ученики и педагоги Казанского инновационного университета, гимназии-интерната №34.

Большой подарок приготовила и семья Старковых – автомобиль УАЗ. Волонтеры группы «Гуманитарка. Татарстан» отремонтировали машину и вручили бойцу, который уже отправился на ней на передовую.

«Наш коллектив оказывает посильную помощь в части обеспечения наших бойцов. На средства, собранные коллективом, мы закупили генераторы, изготовили печки, различные вещи, чтобы ребята себя чувствовали комфортно», — рассказал директор «ТЭЦ-1» Сергей Олюнин.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Администраторы группы «Гуманитарка. Татарстан» очень признательны неравнодушным горожанам. Армия в тылу растет с каждым днем. Благодаря общим усилиям ребята на фронте не чувствуют нужды.

«Мы постоянно на связи с бойцами напрямую, и, когда общаемся, ребята просят что-то. И когда вот это все привозят, мы можем отправить и знаем, что это все нужное, полезное, и отклик от ребят самый благоприятный. Ребята говорят, что без нас им было бы намного сложнее», — рассказала администратор группы «Гуманитарка. Татарстан» Татьяна Никифорова.

Купленную Старковыми машину волонтеры подготовили специально к Новому году. Боец с позывным Череп приехал за ней с фронта. Ремонтировали автомобиль 1,5 месяца.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Автомобиль полностью прошел техосмотр, ТО, всё, что надо поменяли. И на новой мы полностью провели кузовной ремонт, покрасили в цвет хаки и, конечно, нарисовали череп, как позывной у бойца. Такая традиция, можно так сказать», — отметил администратор группы «Гуманитарка Татарстана» Сурен Авдоян.

Жизненно необходимый подарок для бойцов СВО приобрела семья Старковых. Андрей и Елена увидели УАЗ в своем дворе. И в одночасье вместе приняли решение. Говорят, что бывший владелец ездил на нем на рыбалку. Однако узнав о цели покупки, сразу же согласился.

«Увидели, что требуется автомобиль для ребят на СВО, подумали, купили. Причем, не договаривались, у меня давно такая идея зрела, у него отдельно. Посмотрели машину, договорились о цене, купили, передали. Надеемся, что нужна будет, кого-то спасёт», — говорят супруги Андрей и Елена Старковы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Боец с позывным Череп, в свою очередь, поблагодарил администраторов группы «Гуманитарка. Татарстан», вручив им от командования благодарственные письма. Слова благодарности прозвучали и в адрес семьи Старковых.

«Эта машина очень нужна для перевозки личного состава, для доставки продовольствия и боеприпасов. Автомобиль очень эффективен, проходимость у него очень хорошая. То есть УАЗик — это незаменимая вещь. Будем пользоваться, постараемся сберечь её, как можем», — сказал боец с позывным Череп.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Этот автомобиль стал 34-м по счету, который приобрели, отремонтировали и передали в зону СВО. Боец Череп загрузил его гуманитарным грузом и отправился к своим сослуживцам на фронт. Такой новогодний подарок для них сейчас как никогда кстати.

«Хотел сказать всем огромное спасибо. Победа будет за нами. С наступающим Новым годом», — поблагодарил боец.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

До этого в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой