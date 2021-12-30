В Нижнекамском драмтеатре по «Пушкинской карте» можно посмотреть 19 спектаклей

Кадр из спектакля «Сакаллы сабый» / Предоставлено Нижнекамским драмтеатром

В Нижнекамском татарском драматическом театре имени Туфана Миннуллина по «Пушкинской карте» можно посмотреть 19 спектаклей. Все они прошли модерацию и одобрение экспертов на портале Культура.ру. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала заведующая литературной частью театра Разиля Насибуллина.

Одной из последних новинок, прошедших модерацию, стал премьерный спектакль 2021 года «Сакаллы сабый» по роману Достоевского «Идиот».

По словам собеседницы агентства, обладатели «Пушкинской карты» могут посетить драму «Калдырма эни» («Не оставляй, мама!»), комедию «Нэзер» («Обет»), пластический спектакль «Тан вакыты» («На заре»), работы «Яра» («Рана»), «Тиле яшьлек» («Озорная молодость»), «Кызлар кызык итэлэр» («Хитрые девушки») и другие постановки.

Проект «Пушкинская карта» инициировал Президент России Владимир Путин. Благодаря ему молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно смогут бесплатно посещать учреждения культуры по всей стране.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что со старта программы «Пушкинская карта» ее пользователи приобрели билеты на 1,7 млрд рублей. Число участников проекта достигло 1,3 млн человек.